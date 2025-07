Produtores do Sul de Minas são vítimas de comprovantes falsos

Criminosos se passam por corretores, simulam pagamentos e causam prejuízos; Agrobom alerta sobre armadilhas e reforça a importância de negociar com empresas confiáveis

Foto: Emater-MG

Nos últimos meses, produtores rurais da região do Sul de Minas têm sido alvo de uma nova modalidade de golpe que envolve a comercialização de milho. Falsos corretores se passam por intermediários de empresas sérias e com reputação no mercado, simulam negociações legítimas e usam comprovantes bancários falsos para liberar cargas que acabam não sendo pagas ao produtor.

O alerta vem da Agrobom, empresa com mais de duas décadas de atuação no mercado de grãos e armazéns, localizada em Bom Jesus da Penha/MG. Segundo Marco Castelli, diretor comercial da companhia, o golpe tem sido cada vez mais sofisticado, envolvendo o nome de empresas sérias — o que dificulta a identificação da fraude. “Já identificamos pelo menos três tentativas de golpe bem estruturadas nos últimos três meses, e mais de 10 abordagens suspeitas. O que temos feito é bloquear essas operações logo no início, exigindo pagamento antecipado e avisando que não liberamos carga sem a confirmação bancária real”, afirma Castelli.

A ação dos golpistas é sempre a mesma: o golpista conecta produtor e empresa compradora, se apresenta como corretor e induz ambos a acreditar que há uma negociação segura em curso. Em seguida, envia um comprovante falso de pagamento ao produtor, que libera a carga. A empresa compradora, por sua vez, também é enganada e paga ao golpista. O prejuízo pode atingir os dois lados.

O problema se agrava em períodos de mercado mais retraído, quando produtores ficam suscetíveis a ofertas muito acima da média. “É aí que mora o perigo. A prática do golpista é oferecer vantagens irreais. Se o preço estiver muito fora da realidade, o produtor deve desconfiar. O mercado tem suas regras, e qualquer desvio brusco já deve ser sinal de alerta”, orienta Castelli.

Fonte: Casa da Comunicação Franca