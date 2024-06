PRF recupera veículo furtado há quase 2 anos em Poços de Caldas

Suspeito foi preso e encaminhado, juntamente com o veículo para a Polícia Judiciária em Poços de Caldas.

Foto: PRF

Durante a tarde dessa quarta-feira (19), em Poços de Caldas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo que havia sido furtado e clonado no interior paulista.

Os policiais realizavam ação de combate ao crime no km 488 da BR 146, quando abordaram o veículo Honda/Civic. No decorrer da fiscalização, os PRFs perceberam que o automóvel estava com placas clonadas, e o veículo original havia sido roubado em setembro de 2022 na cidade de Rio Claro (SP).

Diante do fato, o condutor suspeito foi preso e encaminhado, juntamente com o veículo para a Polícia Judiciária em Poços de Caldas.

Fonte: PRF