PRF prende suspeitos por porte ilegal de arma de fogo em Carmo da Cachoeira

Apreensão e prisões ocorreram na rodovia Fernão Dias

Foto: PRF

Na noite da última terça-feira (27/08), durante fiscalização de combate ao crime, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois suspeitos por porte ilegal de arma de fogo, no km 735 da rodovia Fernão Dias.

O fato ocorreu no pedágio de Carmo da Cachoeira, no Sul do estado, no momento em que os policiais abordaram uma caminhonete S10, ocupada por dois homens suspeitos, de 33 e 34 anos respectivamente, que seguiam de Aparecida (SP) para Barbacena (MG).

Durante os procedimentos de fiscalização, foi encontrado um revólver Taurus calibre 32, municiado com quatro munições, no interior de um compartimento oculto, no console central do veículo. Também foram localizados R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie.

Diante disso, foi dada voz de prisão aos suspeitos, ocupantes do veículo, e os mesmos foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a Polícia Judiciária em Varginha (MG), para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: PRF