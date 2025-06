PRF prende suspeitos após saque de carga na Fernão Dias

Carga de cerveja furtada do veículo acidentado foi recuperada

Foto: PRF

Na manhã desta terça-feira (24/06), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três homens suspeitos e recuperou parte de uma carga de cerveja saqueada, no Km 683 da BR-381 (Fernão Dias), no município de Ribeirão Vermelho (MG).



As prisões e a recuperação da carga furtada, ocorreu após a equipe da PRF ser acionada, pela concessionária da rodovia, para impedir o saque do carregamento de cerveja de uma carreta acidentada nas margens da rodovia.

Em uma rápida ação, os policiais conseguiram conter o saque, prender três suspeitos de 29, 44 e 53 anos e apreender dois veículos utilizados para transportar a carga furtada.

Diante disso, os três saqueadores suspeitos, os veículos e a carga recuperada foram encaminhados para a Depol de Lavras (MG), para os procedimentos legais pertinentes.

Fonte: PRF