PRF prende suspeito com maconha, joias e dinheiro na Fernão Dias

Foto: PRF

Nesta quarta-feira (15), no município de Pouso Alegre (MG), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, com auxílio dos cães farejadores, maconha, diversas joias de ouro e vasta quantidade de dinheiro em espécie.

A ação ocorreu no km 871, na BR-381. Os policiais realizavam uma ação de combate ao crime, quando abordaram um homem de 38 anos em um veículo de passeio.

Durante a fiscalização, com a ajuda dos cães farejadores, foram encontrados 0,3 quilogramas de maconha, 22 joias de ouro, sem documentação fiscal, e R$19.103,00 em espécie. O material estava escondido em um compartimento oculto localizado no painel corta fogo do automóvel. Segundo informações prestadas pelo condutor, a viagem seria realizada entre Santarém (PA) e Imbituba (SC).

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para a Polícia Judiciária em Pouso Alegre (MG).

Fonte: PRF