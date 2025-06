PRF frustra ação criminosa e evita furto de carga na Fernão Dias

Veículo utilizado pelos suspeitos tinha queixa de furto e foi recuperado

Foto: PRF

Na madrugada desta quarta-feira (04/06), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) frustrou um furto de carga e recuperou um caminhão furtado na Rodovia Fernão Dias, no km 611 da BR 381, município de Oliveira, região Sul de Minas Gerais.

O fato ocorreu quando os policiais realizavam uma ronda de combate à criminalidade, com ênfase ao furto e roubo de cargas na rodovia Fernão Dias. Ao adentrarem em um pátio de um restaurante localizado na altura do km 611, os policiais se depararam com uma carreta carregada de laticínios com seu compartimento de carga arrombado, tendo ao lado seu lado um pequeno caminhão baú já carregado com parte da carga furtada. Os suspeitos da prática criminosa evadiram ao notarem a aproximação da viatura policial.

Ao procederam uma vistoria detalhada no caminhão, utilizado na ação criminosa, os policiais observaram inconsistências entre a placa ostentada no veículo e nos demais elementos de identificação veicular. Em consultas aos sistemas informatizados de segurança pública foi constatado que se tratava de um caminhão clonado, com queixa de um furto ocorrido em 29/05/2025, na cidade de Contagem (MG).

Diante disso, a carga furtada foi restituída ao condutor da carreta e o veículo utilizado na ação criminosa foi apreendido e encaminhado para a Polícia Judiciária local para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: PRF