PRF e PM recuperam veículo com queixa de furto na BR 381 em Perdões

Caminhonete foi furtada na capital Belo Horizonte (MG)

Foto: Polícia Rodoviária Federal

Na noite da última terça-feira (10/09), em uma ação entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM), foi recuperada uma caminhonete Toyota Hilux, com queixa de furto, no km 679 da BR 381, na Fernão Dias, em Perdões, Sul de Minas Gerais.



A recuperação do veículo ocorreu após a Polícia Rodoviária Federal receber informações que uma caminhonete furtada na capital Belo Horizonte, no dia 09/09, estava deslocando-se pela rodovia Fernão Dias.



Após um cerco realizado nas imediações da Unidade PRF em Perdões (MG), os policiais abordaram um veículo com as mesmas características do veículo furtado.

Ao vistoriarem os elementos de identificação veicular, os policiais constataram inconsistências entre tais elementos e a placa ostentada pelo veículo. Em consultas aos sistemas informatizados de Segurança Pública, foi constatado que se tratava da caminhonete furtada em Belo Horizonte (MG).



Diante disso, foi dada voz de prisão ao condutor, de 24 anos, e o mesmo foi encaminhado, juntamente com o veículo, para a Polícia Judiciária em Lavras, Sul do estado.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal