PRF apreende mercadorias estrangeiras sem documentação fiscal na Fernão Dias

Foto: PRF

Na noite dessa segunda-feira (12/08), durante comando de combate à criminalidade, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu grande quantidade de mercadorias de origem estrangeira, sem documentação fiscal, na altura do km 679 da Fernão Dias, município de Perdões, no Sul do estado.

A apreensão ocorreu quando os policiais deram ordem de parada a um ônibus, que era conduzido por um suspeito, de 59 anos, e vinha da cidade de Divinópolis (MG).

Durante fiscalização do bagageiro do ônibus fretado, os policiais localizaram grande quantidade de mercadorias em diversos volumes contendo calçados, peças de vestuário, além de equipamentos eletrônicos e acessórios para celular. A partir de uma verificação mais detalhada, constataram se tratar de mercadoria de origem estrangeira.

Diante disso, foi solicitado ao suspeito que apresentasse a documentação fiscal da respectiva carga, porém, o mesmo informou que não dispunha de qualquer documentação que comprovasse a origem lícita da mercadoria, ficando configurado, em tese, o crime de descaminho.

Vale ressaltar que o proprietário da mercadoria não se encontrava no ônibus e, conforme apurado pelos policiais, a carga seguiria para o bairro do Brás, em São Paulo (SP).

Diante disso, toda a mercadoria foi apreendida e encaminhada para a Receita Federal para os procedimentos legais pertinentes.

Fonte: PRF