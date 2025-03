PRF apreende celulares no bagageiro de ônibus em Pouso Alegre

O ônibus foi liberado para seguir viagem após a apreensão.

Foto: PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 12 celulares smartphones em um ônibus de turismo na tarde de quarta-feira (26/03), em Pouso Alegre, no Sul do estado. Os aparelhos, entre iPhones e Xiaomi, foram encontrados no bagageiro do veículo durante fiscalização na BR-381.

Por volta das 17h45min, no km 871, policiais rodoviários federais abordaram um ônibus de turismo que fazia a linha São Paulo (SP) – Juiz de Fora (MG). Durante a fiscalização, os PRFs encontraram, no bagageiro do veículo, 12 celulares smartphones sem a devida documentação fiscal.

Entre os aparelhos apreendidos, foram identificados oito Apple iPhones e quatro Xiaomi de modelos diversos. O transporte de mercadorias nessas condições configura crime de descaminho, de acordo com a legislação brasileira.

A PRF realizou a apreensão da mercadoria e identificou o suspeito, proprietário dos celulares, que não estava presente no ônibus. O ônibus foi liberado para seguir viagem após a apreensão.

A mercadoria apreendida foi encaminhada à Receita Federal para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: PRF