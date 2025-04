PRF apreende carga de maços de cigarros na Fernão Dias, em Três Corações

O caminhão utilizado no transporte era roubado

Foto: PRF

Na madrugada desta terça-feira (02/04), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 125 mil maços de cigarros, recuperou um caminhão baú VW/11.180 e prendeu o suspeito, condutor, na altura do km 752 da Fernão Dias, município de Três Corações (MG).

O fato ocorreu por volta de 00h30, após acionamento do Centro de Comando e Controle da PRF para abordagem de veículo por indicativo de análise de risco. Diante disso, os policiais fizeram um intenso rastreamento ao longo da rodovia, tendo localizado o veículo estacionado num estabelecimento às margens da rodovia.

Ao ser questionado acerca da carga transportada, o suspeito de 43 anos informou aos policiais que se tratavam de caixas de cigarros, porém informou que não dispunha de qualquer documentação fiscal que comprovasse a origem da carga transportada.

Após a verificação da carga, a equipe PRF deu sequência à fiscalização quanto ao veículo utilizado, tendo sido constatada que a numeração do seu chassi encontrava-se com sinais de adulteração. Tais fatos fizeram com que os policiais aprofundassem na análise da sua procedência e, através de elementos identificadores remanescentes, foi possível constatar que se tratava de um veículo clonado, que havia sido roubado em 27/09/2023, na cidade de São Paulo/SP.

Diante de todo o exposto, a carga de cigarros e o veículo foram apreendidos e o suspeito, condutor do veículo, foi encaminhado para a Polícia Judiciária em Três Corações para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: PRF