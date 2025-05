PRF apreende 50 mil maços de cigarros contrabandeados na BR 381 em Lavras

Cigarros apreendidos seguiam para o sul do estado

Foto: PRF

Na noite de quarta-feira (30/04) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu grande quantidade de maços de cigarros contrabandeados, durante uma ação de combate ao crime, no km 703 da rodovia Fernão Dias, no município de Lavras, no Sul de Minas.

A apreensão ocorreu a partir de um acionamento do Centro de Comando e Controle da PRF solicitando a abordagem de uma Van, mediante um indicativo de análise de risco, emitido pela área de Inteligência da PRF.

Diante disso, os policiais abordaram o veículo, conduzido por um homem de 44 anos, que seguia de Nova Serrana (MG) para Santa Rita do Sapucaí (MG).

Ao procederem a fiscalização no compartimento de cargas da Van, os policiais localizaram aproximadamente 50 mil maços de cigarros, de origem paraguaia, sem qualquer tipo de documentação fiscal que comprovasse a origem lícita da carga, o que pode configurar o crime de contrabando.

O veículo e todo o carregamento de cigarros foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal.

O condutor foi detido e encaminhado à Polícia Judiciária em Varginha (MG), para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: PRF