PRF apreende 155 garrafas de vinho argentino em ônibus

A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal do Brasil.

Foto: PRF

Nesta terça feira (08/04), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 155 garrafas de vinho argentino na BR-381 (Fernão Dias), em Carmópolis de Minas, na região Sul do estado.

A equipe PRF realizava fiscalização, com foco no combate ao crime, na praça de Pedágio de Carmópolis de Minas, no km 598 da BR-381, quando abordou um ônibus interestadual, que se deslocava de São Paulo/SP, para Vitória da Conquista/BA.

Ao revistar o bagageiro inferior do veículo, os policiais encontraram diversas caixas, desacompanhadas de documentação fiscal. Em função disso as caixas foram abertas, e nelas foram localizadas/apreendidas 155 garrafas de vinhos argentinos, configurando o crime de descaminho.

Fonte: PRF