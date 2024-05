PRF apreende 100 mil maços de cigarros sem selo IPI e nota fiscal

Carga irregular seguia do RJ para Cristina (MG)

Foto: PRF

No final da manhã dessa terça-feira (28), em Pouso Alto, no Sul do estado a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 100 mil maços de cigarros com selo IPI falsificado e sem nota fiscal.

Durante ação de combate ao crime no km 744 da BR 354, os policiais deram ordem de parada a um caminhão baú com placas de São Paulo-SP.

O condutor apresentou nota fiscal de tatames mas, ao vistoriarem o baú, os policiais localizaram diversas caixas com cigarros. O caminhoneiro informou que deixou o caminhão em um posto de combustíveis, em Duque de Caxias (RJ), onde foi carregado com os cigarros. Disse também que transportaria a carga para o município de Cristina (MG).

Durante a fiscalização, ao verificarem o selo IPI, localizado nos maços de cigarro, os PRFs encontraram alguns indícios de adulteração, tais como textura, coloração e caracteres “Receita Federal” impressos no selo.

Diante de todo o exposto, o condutor de 39 anos foi encaminhado, juntamente com uma amostra do cigarro, para a Polícia Judiciária em Varginha. O caminhão encontra-se a disposição da Receita Federal do Brasil.

O que é o selo de IPI?

O selo prova que o produto entrou legalmente no Brasil, portanto, que o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) foi pago corretamente. Desse modo, a falsificação do selo é considerada crime.

Fonte: PRF