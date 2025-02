Prefeitura de Bom Sucesso e Corpo de Bombeiros firmam parceria

Foto: Prefeitura de Bom Sucesso

Na última quinta-feira, 06 de fevereiro, o Prefeito Gatão e o Secretário de Planejamento Edimar Caé reuniram-se com o Comandante Tenente-Coronel Ulisses, do 9º Batalhão de Bombeiros Militar de Varginha, o Comandante da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Lavras, Tenente Resende, o Comandante do 1º Pelotão Operacional da 2ª Companhia, Tenente Denilson, e o Tenente Patrick, para a assinatura de um acordo de colaboração técnica, reforçando ainda mais a parceria entre a Prefeitura de Bom Sucesso e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Somente em 2024, o Corpo de Bombeiros Militar de Lavras atendeu 68 ocorrências no município de Bom Sucesso, sendo grande parte delas relacionadas a incêndios florestais, que se caracterizam pela propagação de fogo em áreas de vegetação e ocorrem com maior frequência durante o período de estiagem.

Além do combate a incêndios e atendimentos emergenciais, o Corpo de Bombeiros Militar desempenha um papel essencial na prevenção, garantindo que edificações e locais destinados a eventos e shows sejam equipados com sistemas de segurança adequados, protegendo a população e evitando tragédias.

Durante a reunião, atendendo a um pedido do Prefeito Gatão, também foi discutida a possibilidade de instalação de uma Brigada Municipal do Corpo de Bombeiros em Bom Sucesso. Os projetos para viabilizar essa iniciativa serão elaborados e discutidos em breve, representando um importante avanço para a segurança da população.

Fonte: Corpo de Bombeiros