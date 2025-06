Pouso Alegre instala comissão para criação da Guarda Civil Municipal

Comissão é composta por servidores das Secretarias de Administração, Gestão de Pessoas, Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, além da Procuradoria Geral e da Controladoria Geral.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, por meio da Superintendência de Defesa Civil e Social, deu mais um passo importante para a implantação da Guarda Civil Municipal. Nesta quarta-feira (25), foi realizada a reunião de instalação da Comissão Especial responsável pelo assessoramento técnico, acompanhamento e desenvolvimento institucional do Concurso Público e do Curso de Formação para provimento de cargos da Guarda Civil Municipal de Pouso Alegre (GCMPA).

A Comissão é composta por servidores que atuam em áreas estratégicas da administração pública, como as Secretarias de Administração, Gestão de Pessoas, Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, além da Procuradoria Geral e da Controladoria Geral. O trabalho da Comissão abrangerá todas as etapas do concurso, incluindo os trâmites legais para a contratação da empresa especializada, responsável pelo planejamento, organização e execução do certame. As etapas incluem prova objetiva, exame médico, teste de aptidão física, avaliação psicotécnica, investigação social e Curso de Formação, conforme estabelece a Lei Municipal nº 7.045/2025.

A fim de fortalecer a credibilidade e a transparência do processo, participam das reuniões, na qualidade de observadores, representantes da OAB, Subseção Pouso Alegre, e da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal.

“Esse é mais um passo importante para a concretização da nossa Guarda Civil Municipal. Estamos trabalhando com responsabilidade e compromisso para que todo o processo ocorra com seriedade, transparência e dentro da legalidade”, afirmou o Prefeito Coronel Dimas.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre