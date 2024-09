Posto de Identificação da Polícia Civil em São Lourenço é revitalizado

O atendimento abrange as cidades de Soledade de Minas, Pouso Alto e São Sebastião do Rio Verde, além da própria São Lourenço, no Sul do estado.

Foto: PCMG

Com cerca de 600 pessoas atendidas mensalmente, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) reestruturou o Posto de Identificação vinculado à Delegacia Regional em São Lourenço, com o objetivo de proporcionar mais conforto ao cidadão que irá tirar sua carteira de identidade e melhores condições de trabalho aos servidores.

A conclusão da revitalização da unidade, localizada na Avenida Damião Junqueira de Souza, 167, bairro Federal, ocorreu na última sexta-feira (13/9). O atendimento abrange as cidades de Soledade de Minas, Pouso Alto e São Sebastião do Rio Verde, além da própria São Lourenço, no Sul do estado.

Com a intervenção, foram instalados sistema de ar condicionado e bebedouro no Posto de Identificação da Regional. Também houve a troca da antiga porta de aço manual por folhas de vidro temperado. Por fim, foi implantado o sistema de senha digital para melhor organização do setor, otimização dos serviços e comodidade de todos.

Fonte: PCMG