Político é preso suspeito por violência doméstica em Alfenas

A vítima foi ouvida na delegacia, passou por exame médicos e solicitou medidas protetivas de urgência.

Foto: PCMG

Nessa quinta-feira (19/2), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um político do município de Alfenas, no Sul do estado, suspeito pelos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e injúria no contexto de violência doméstica, além de posse irregular de munição e porte ilegal de arma de fogo.

Durante a ação, foram apreendidas nove buchas de maconha, quatro pinos com resquícios de cocaína, um revólver calibre .32 e 15 munições do mesmo calibre.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Investigação

Os trabalhos investigativos começaram após a condução do suspeito pela Polícia Militar (PMMG) à delegacia da cidade. De acordo com a corporação, a ocorrência envolvia violência doméstica, assim como crimes envolvendo a posse de entorpecentes, armas de fogo e munições. Na oportunidade, o revólver e parte das munições não foram encontrados pela guarnição responsável pela captura.

Diante dessas informações, a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) foi até o local e encontrou a arma dispensada em terreno ao lado da casa onde ocorreram os fatos.

A vítima foi ouvida na delegacia, passou por exame médicos e solicitou medidas protetivas de urgência.

A operação contou com o apoio de policiais civis da 2ª Delegacia Regional em Alfenas.

Fonte: PCMG