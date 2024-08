Polícias Militar e Civil recuperam produtos furtados e prendem suspeitos em Boa Esperança

Os suspeitos foram presos e juntamente com os materiais apreendidos, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, para devidas providências.

Foto: PMMG

A Polícia Militar em Boa Esperança foi acionada no último domingo, 25/08, por um morador da Comunidade dos Costas, Zona Rural, que teve sua casa invadida por dois suspeitos na noite anterior. A vítima foi rendida, e ameaçada, possivelmente com arma de fogo, tendo os suspeitos subtraído diversos objetos, fugindo em seguida.

Após diligências das Polícias Civil e Militar, foram obtidas, nessa segunda-feira (26/08), informações de que os suspeitos utilizaram os cartões bancários da vítima em estabelecimentos da cidade e o rastreamento do aparelho celular levou as equipes à uma rua do bairro Novo Horizonte, em Ilicínea, onde o morador não atendeu à porta e durante a tentativa de abordagem, um aparelho celular foi arremessado para a casa vizinha, e posteriormente identificado como pertencente à vítima.

Os policiais localizaram o suspeito de 44 anos, que negou sua participação no crime, porém fora indicado pelo segundo suspeito de 24 anos, encontrado em sua casa, onde confessou o crime, como cumplice e dono do GM/Prisma prata utilizado pelos suspeitos. Ele, que já é conhecido no meio policial, indicou também o local onde os bens estavam escondidos, sendo estes recuperados.

Fonte: PMMG