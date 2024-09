Polícias Civis de MG e SP apreendem arsenal de explosivos e carros blindados no Sul de Minas

Foto: PCMG

Na última sexta-feira (13/9), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prestou apoio à Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP) em operação nas regiões de Arceburgo e Guaranésia, no Sul do estado, onde foram localizados dois veículos blindados e uma série de explosivos.

Durante os trabalhos, foi constatado que um dos automóveis tinha o vidro traseiro adaptado para inserção de fuzil calibre .50. Uma equipe especializada em explosivos da PCESP recolheu nove conjuntos de espoleta Pavel, cinco unidades de metalon com explosivos, um IED do tipo “pipe bomb”, quatro pacotes de emulsão encartuchado, 11 seções de cordel detonante e uma seção de pavio pirotécnico.

Peritos criminais da PCMG e da PCESP atuaram em conjunto na ação policial para a continuidade das investigações pelas duas instituições de forma coordenada. Estiveram no local equipes da PCMG em Passos, Guaxupé e São Sebastião do Paraíso.

Fonte: PCMG