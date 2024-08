Polícia Militar realiza operação e localiza drogas enterradas em Areado

Todo o material foi encaminhado para a delegacia de plantão, e a PMMG segue investigando os suspeitos pelo tráfico na região.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), através do 64º Batalhão de Polícia Militar (BPM), realizou uma operação na manhã do último sábado (16/08) na cidade de Areado, que resultou na apreensão de uma grande quantidade de substâncias ilícitas.

Durante a ação, os militares do 4º Pelotão de Areado apreenderam 1.027 microcápsulas de substância análoga à cocaína, 177 pedras de substância análoga ao crack e 250 buchas de substância análoga à maconha.

A operação foi desencadeada após denúncias informando que alguns indivíduos, suspeitos de tráfico de drogas na região, teriam recebido e escondido uma grande quantidade de entorpecentes em um brejo nos fundos do bairro Recanto das Flores. Com base nas informações, os militares realizaram buscas no local e localizaram um recipiente enterrado e encoberto por folhagens, onde estavam as substâncias apreendidas.

Todo o material foi encaminhado para a delegacia de plantão, e a PMMG segue investigando os suspeitos pelo tráfico na região.

