Polícia Militar realiza operação contra o tráfico de drogas em Itanhandu

Ação faz parte das estratégias da corporação para reforçar a segurança pública e combater o crime organizado na região sul do estado.

Foto: PMMG

Durante a última semana, na segunda-feira, 13 de maio de 2025, a Polícia Militar de Minas Gerais realizou uma operação bem-sucedida de combate ao tráfico de drogas no município de Itanhandu, no Sul de Minas Gerais. A ação resultou no cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão em duas residências da cidade.

Durante a operação, quatro pessoas suspeitas foram presas. Além disso, foram apreendidos 15 tabletes de maconha, dez papelotes de cocaína, duas balanças de precisão e oito aparelhos celulares, configurando indícios de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes.

A ação faz parte das estratégias da corporação para reforçar a segurança pública e combater o crime organizado na região sul do estado.

Fonte: PMMG