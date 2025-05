Polícia Militar prende 10 suspeitos e apreende drogas em Boa Esperança

Foto: CSul

Na manhã do último sábado, 24 de maio, a Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo pelo bairro Vila do Toco, no município de Boa Esperança, nas proximidades do local conhecido como Pastinho, quando suspeitou de um indivíduo na Rua Vereador Francisco de Sousa, segurando uma bolsa.

A equipe se aproximou e deu ordem de parada ao suspeito, que desobedeceu, e empreendeu fuga, sendo alcançado pelos policiais, momento em que suspeitos que permaneciam na esquina, interviram na abordagem, e tentaram agredir os policiais e em ato contínuo danificaram a viatura policial, impedindo a realização da abordagem.

O reforço foi acionado, sendo realizadas diligências para localizaram dos suspeitos. Durante as diligências foram presas dez suspeitos, todos com registros policiais, e foram apreendidas os materiais relacionados abaixo, como drogas e ferramentas provenientes de receptação.

Os presos foram apresentados na Delegacia de Plantão da cidade de Varginha.

Dez suspeitos presos

Cinco telefones celulares apreendidos

Uma balança de precisão

33 papelotes de cocaína

115 pinos de cocaína

Duas munições de arma de fogo

Uma porção grande de cocaína

38 eppendorf de cocaína

Quatro pedras brutas de crack

Uma furadeira

Uma lixadeira

Fonte: PMMG