Polícia Militar lança megaoperação Semana Santa 2025

Ações abrangerão os cerca de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas sob a responsabilidade da PMMG, além de áreas rurais, balneários, parques, lagos e rios

Foto: PMMG

Para garantir a segurança e a tranquilidade dos mineiros e turistas durante o feriado da Semana Santa 2025, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio dos Batalhões de Policia Militar Rodoviária (BPMRv) e de Polícia Militar de Meio Ambiente (BPMMAmb), lançou nesta quarta-feira (16), em todo o estado, a megaoperação Semana Santa 2025.

As ações serão desencadeadas durante as 24 horas do dia, nos cerca de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas sob a responsabilidade da PMMG, além de áreas rurais e balneários, bem como parques, lagos e rios. O foco será a prevenção de acidentes e o combate à criminalidade, com ênfase no tráfico de drogas, recuperação de veículos furtados e captura de foragidos da Justiça.

A megaoperação contará com apoio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), do Instituto Estadual de Florestas (IEF), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e outros órgãos.

De acordo com o subcomandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), major Vinicius Araújo, a megaoperação Semana Santa 2025 irá até o dia 21/4 e será realizada em mais de 200 pontos nos cerca de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas sob a responsabilidade da PMMG.

“Faremos fiscalização, principalmente daquelas infrações que colocam em risco o condutor, como ultrapassagens proibidas, uso de eletrônicos e bebidas alcoólicas ao volante, falta de cinto de segurança e outros”, destacou.

O major Vinícius também fez um alerta aos motoristas que irão trafegar pelas rodovias durante o feriado, reforçando a importância da cautela ao dirigir. “Bom senso é a principal ferramenta de prevenção. Antes de viajar, o motorista deve levar em conta alguns cuidados como verificar a previsão meteorológica e fazer a revisão do veículo. Lembrando que ele pode colocar em risco não só a segurança dele, quanto a de terceiros”, destacou.

Ações de Meio Ambiente

A megaoperação Semana Santa 2025 também contemplará ações específicas nas áreas rurais, balneários, parques, lagos e rios. Segundo o subcomandante do Batalhão de Polícia Militar de Meio Ambiente, capitão Adenilson Brito Ferreira, o efetivo estará empenhado na fiscalização de práticas proibidas, como fogueiras em locais sensíveis à propagação de fogo, caça e pesca irregular, tráfico de animais, e na repressão aos demais crimes, incluindo o tráfico de drogas.

Além disso, serão repassadas dicas de prevenção aos banhistas quanto às medidas de autoproteção no caso de trombas d’àgua e fortes chuvas. “Em caso de chuvas nas cabeceiras dos rios, pode ocorrer o transbordamento, colocando em risco as pessoas que ali estão”, alertou o capitão.

Fonte: Agência Minas