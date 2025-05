Polícia investiga fraude em estande durante a Expocafé 2025

Suspeitos ludibriavam as pessoas, realizando cobranças com valores e parcelamentos diversos dos combinados, utilizando-se de máquinas de cartão de crédito.

Foto: PMMG

Durante policiamento na Expocafé 2025, realizada na cidade de Três Pontas, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil receberam informações de possíveis irregularidades em um estande, que supostamente estaria usando o nome da “Editora Globo Rural” para aplicar golpes nas pessoas.

As equipes compareceram ao local, onde foram informadas por visitantes e populares de que um grupo de pessoas estaria abordando frequentadores do evento, oferecendo brindes (como chapéus e relógios) com a finalidade de induzir os interessados a fecharem assinaturas da revista.

Durante o pagamento, os suspeitos ludibriavam as pessoas, realizando cobranças com valores e parcelamentos diversos dos combinados, utilizando-se de máquinas de cartão de crédito. No local, duas pessoas procuraram as equipes policiais, alegando que haviam sido vítimas de golpe. Relataram que foram convencidos a assinar a revista pelo período de dois anos, sendo prometidos brindes, porém tiveram seus cartões de crédito utilizados para pagamento em 12 parcelas de R$158,00, valor divergente do acordado.

Outra vítima também procurou a base de segurança comunitária, relatando que foi induzida a realizar a assinatura da revista, tendo seu cartão de crédito utilizado em 12 parcelas de R$78,00, sem a devida concordância. Na quarta-feira (28), outra vítima que, após receber um brinde (chapéu), foi convencido a assinar um documento, que posteriormente descobriu tratar-se de um contrato de assinatura da revista da revista e outras, no valor de 12 parcelas de R$157,00.

A administração do evento foi contactada, acompanhou a ocorrência e tomou as providências em relação ao fechamento do estande envolvido nas denúncias. No estande, foram apreendidos diversos materiais, documentos, contratos assinados pelos envolvidos, aparelhos celulares e máquinas de cartão, aparelhos smartwatch.

Fonte: PMMG