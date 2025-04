Polícia Federal prende em São Lourenço foragido dos ataques às sedes dos Três Poderes

O suspeito condenado deverá pagar, de forma solidária com os demais envolvidos, R$ 30 milhões em indenização por danos morais coletivos.

Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais, prendeu, no fim do mês de março em São Lourenço, um foragido condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), suspeito pelos crimes cometidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília/DF.

A prisão ocorreu após o recebimento do mandado expedido pelo STF, que condenou o réu a 17 anos de prisão, suspeito pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Entre as acusações, destaca-se o furto de uma réplica da Constituição Federal de 1988 durante a invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília. Além da pena de reclusão e detenção, o suspeito condenado deverá pagar, de forma solidária com os demais envolvidos, R$ 30 milhões em indenização por danos morais coletivos.

Fonte: Polícia Federal