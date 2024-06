Polícia Civil recupera celular furtado de idosa em Poços de Caldas

A PCMG alerta os cidadãos sobre os cuidados necessários para a aquisição de celulares seminovos.

Foto: PCMG

Nesta quinta-feira (13/6), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou em Poços de Caldas, no Sul do estado, o celular de uma idosa, de 74 anos, furtado no dia 18 de abril deste ano.

A equipe da PCMG que apura furtos e roubos na cidade localizou o aparelho com um receptador, que comprovou desconhecer a origem do telefone. Segundo ele, o celular teria sido comprado em uma loja no centro de Poços de Caldas, motivo pelo qual o estabelecimento será investigado.

Orientação

A PCMG alerta os cidadãos sobre os cuidados necessários para a aquisição de celulares seminovos. É importante verificar se há impedimento no IMEI, o que pode ser feito por meio do site www.consultaaparelhoimpedido.com.br, e também exigir a nota fiscal do vendedor.

A aquisição de celular sem procedência comprovada pode configurar crime de receptação, sujeito a pena de 1 a 4 anos de reclusão, além de multa. Já os estabelecimentos comerciais que adquirem aparelhos sem origem comprovada, podem responder pelo crime de receptação qualificada, cuja pena é de 3 a 8 anos de reclusão, e multa.

