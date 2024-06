Polícia Civil realiza doação para vítima de violência doméstica em Alfenas

Os mobiliários foram doados por uma moradora da cidade, por meio da mobilização de uma servidora da PCMG que atendeu a demanda.

Nesta semana, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), empenhada em não somente promover a segurança, mas também o bem-estar e a dignidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, realizou ação social em Alfenas, e doou dois guarda-roupas para uma mulher vítima de violência doméstica na cidade.

A mulher foi atendida pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Alfenas e afirmou que saiu do lar comum com o marido, dispondo de poucos recursos e mobiliário mínimo, razão pela qual solicitou ajuda para reconstruir um lar digno para viver com seus netos.

Os mobiliários foram doados por uma moradora da cidade, por meio da mobilização de uma servidora da PCMG que atendeu a demanda. Além disso, como a vítima não tinha condições financeiras de arcar com o transporte deles, a PCMG também auxiliou nessa parte.

“Dentre os valores que regem a Polícia Civil de Minas Gerais, está a garantia da efetividade dos direitos fundamentais, dentre eles, a segurança e o bem-estar. Por meio do seu outro valor, que é a excelência no atendimento ao cidadão, a Polícia Civil se fez ainda mais próxima da população, operando como ponte entre o doador e a recebedora da doação”, destacou o delegado regional em Alfenas, Márcio Cavalcante Bijalon.

