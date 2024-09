Polícia Civil prende suspeito por furto em fazenda de Machado

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

Foto: PCMG

Na última quarta-feira (25/9) um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante, suspeitto por um furto cometido na madrugada do mesmo dia, em uma fazenda na zona rural de Machado, Sul de Minas

Após informações preliminares da Delegacia de Polícia Civil em Machado sobre o furto, a equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais em Alfenas, durante trabalhos investigativos, recuperou 33 sacas de café – avaliadas em aproximadamente R$ 15 mil –, três roçadeiras e uma motosserra.

Um trator, avaliado em aproximadamente em R$ 50 mil, também havia sido furtado, mas foi abandonado e localizado horas antes pela Polícia Militar.

Em continuidade aos levantamentos, a equipe da Polícia Civil identificou e prendeu em flagrante o suspeito do furto e localizou os demais produtos furtados. Todo o material foi devolvido à vítima.

O delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais, Antônio Advíncula, destaca que “os diversos roubos e furtos têm sido perpetrados com o mesmo modo de agir na zona rural de Alfenas e cercanias. A Polícia Civil segue com as apurações para responsabilizar todos os envolvidos, com diversas investigações em curso”, ressaltou.

Fonte: PCMG