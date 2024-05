Polícia Civil prende suspeito de violência doméstica em Três Corações

Vítima relatou que sofreu enforcamento, chutes e ameaças do suspeito, ao tentar buscar o filho com ele.

Uma adolescente de 16 anos que tentava rever o filho de 11 meses após vários dias sem vê-lo, na cidade de Três Corações, foi agredida e ameaçada pelo ex-companheiro, nessa quarta-feira (22/5). Em resposta aos crimes de violência doméstica, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante o suspeito, de 25 anos, e garantiu a segurança da criança.

No mesmo dia dos fatos, a vítima procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) na cidade e relatou que sofreu enforcamento, chutes e ameaças do investigado, ao tentar buscar o filho com ele. Ela ainda adiantou na ocasião que durante a gravidez sofria agressões físicas e psicológicas.

A Polícia Civil entrevistou o pai do suspeito, que afirmou que a criança estava doente e que ele havia levado ela ao médico, que diagnosticou pneumonia. Diante dos fatos, o investigado foi preso em flagrante, e a criança, levada para a o Conselho Tutelar definir sua guarda.

