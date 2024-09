Polícia Civil prende suspeito de tentativo de homicídio em Lavras

Foto: PCMG

Um homem de 30 anos, suspeito por uma tentativa de homicídio ocorrida em Lavras, no Sul do estado, foi preso preventivamente em ação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) desencadeada na manhã desta sexta-feira (6/9).

Com o suspeito, os policiais localizaram celulares, uma balança de precisão com resquícios de drogas, dinheiro e uma motocicleta com características semelhantes a que foi utilizada no crime, avaliada em aproximadamente R$60 mil. No momento da ação policial, o suspeito chegou a destruir um de seus celulares para dificultar a descoberta de novas evidências de seus crimes.

Na ocasião, os policiais também cumpriram mandado de busca e apreensão expedido contra um comparsa do preso, de 23 anos. Na casa dele foi encontrado um celular e significativa quantidade de maconha, haxixe, crack e cocaína. Por esse motivo, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Crime

No dia 4 de agosto deste ano, os suspeitos chegaram ao bairro Judith Cândido, em Lavras, em uma motocicleta de grande porte e abordaram a vítima, de 21 anos. Após uma discussão, o suspeito investigado, de 30 anos, teria efeituado disparos de arma de fogo contra o jovem, que foi socorrido por pessoas que estavam no local.

Conforme apurado, o suspeito de 30 anos é apontado como líder de uma organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas, estando ele envolvido em outros crimes violentos ocorridos na cidade.

A vítima da tentativa de homicídio também teria relação com o tráfico de drogas. A Polícia Civil continua com as investigações.

Fonte: PCMG