Polícia Civil lança projeto Chame a Frida em São Sebastião do Paraíso

Além disso, a Delegacia Regional em São Sebastião do Paraíso espera inaugurar, nos próximos dias, uma sala para oitivas em depoimento especial.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) lançou, nesta quinta-feira (10/10), o projeto Chame a Frida, em São Sebastião do Paraíso, Sul do estado. A ferramenta de enfrentamento da violência doméstica e familiar utiliza uma atendente virtual, por meio do aplicativo Whatsapp, para acolher e orientar mulheres em situações de risco, de forma rápida e segura. O número disponibilizado para o atendimento na cidade é (35) 98411-7741.

Projeto premiado

Criado em 2020, em meio à pandemia da Covid 19, o Chame a Frida foi a iniciativa vencedora do 5º Prêmio Inova, coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). No ano seguinte, 2021, o projeto conquistou o prêmio nacional Innovare, na categoria Justiça e Cidadania.

No fim de 2022, ao concorrer com outros cinco órgãos públicos, a ferramenta da PCMG chegou ao 1º lugar pela melhor prática inovadora, na categoria 2 “Inovação em Serviços ou Políticas Públicas no Poder Executivo Estadual, do Distrito Federal e Municipal”, na 26º edição do Concurso Inovação no Setor Público, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Já em 2023, no mês de maio, o projeto ficou entre os três vencedores do Creative Bureaucracy Festival, evento internacional que premia as melhores iniciativas de desburocratização do serviço público no mundo.

O Chame a Frida ainda se destacou no 1º Prêmio de Empreendedorismo Feminino nas Forças de Segurança Pública, realizado pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (AOPMBM), por meio do Departamento da Mulher Militar (DMM), e a idealizadora, escrivã de polícia Ana Rosa Campos, garantiu o 4º lugar da categoria Projeto Inovador.

Fonte: PCMG