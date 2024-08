Polícia Civil lança projeto Chame a Frida em Passos

O serviço trata-se de um canal de comunicação entre a vítima e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, com o objetivo de simplificar o atendimento e evitar a revitimização.

A população de Passos, no Sul do estado, começou a contar com mais uma ferramenta de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) lançou no município, nessa terça-feira (31/7), o projeto Chame a Frida – atendente virtual acionada via chatboot por meio do WhatsApp (35) 8447-7906).

O serviço trata-se de um canal de comunicação entre a vítima e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), com o objetivo de simplificar o atendimento e evitar a revitimização. Ao acionar a atendente virtual, é possível obter informações sobre Lei Maria da Penha, orientações sobre procedimentos legais e medidas necessárias em casos de violência.

Também estão entre as propostas do Chame a Frida agilizar o acionamento de equipes policiais; realizar agendamentos para efetivação da medida protetiva e obter cópia da ordem judicial; agendar encaminhamento para exame de corpo de delito; e propiciar atendimento 24 horas, sem necessidade de emprego de recursos humanos e logísticos, de maneira discreta, fácil e rápida.

A delegada titular da Deam em Passos, Mariana Fioravante, durante entrevistas em rádios da cidade, divulgou o Chame a Frida aos moradores. Além de informar o instituto do projeto de facilitar a comunicação da vítima com a Polícia Civil de forma remota, no contexto da campanha Agosto Lilás, de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, a delegada enfatizou todos os direitos que a Lei Maria da Penha oferece às mulheres, ressaltando a importância do rompimento de relacionamentos pautados em ciclos de violência.

Na oportunidade, Mariana também explicou os diversos tipos de violência contra a mulher e ressaltou que a vítima não deve esperar a violação se desdobrar em agressão física para, somente aí, procurar a delegacia. A delegada, ainda, reforçou a importância do requerimento de medidas protetivas e da necessidade de denunciar, o mais cedo possível, qualquer tipo de violência.

