Polícia Civil indicia suspeito de causar queimada em Extrema

O fogo queimou uma área de pastagem, danificou a flora, destruiu um estábulo e colocou em risco a residência da propriedade.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou e prendeu, com o apoio da Polícia Militar de São Paulo (PMSP), um homem, de 33 anos, suspeito de causar uma queimada em uma área de 15 metros quadrados em Extrema, no Sul de Minas. A prisão ocorreu na última quinta-feira (26/9), no município paulista de Jacareí.

Após investigações realizadas pela equipe da Delegacia de Extrema, o suspeito foi identificado e localizado. Ele foi encontrado na Rodovia Presidente Dutra. O crime foi registrado pelas câmeras do setor de Monitoramento da Prefeitura Municipal, no dia 14 de setembro. A área afetada fica próxima ao Parque de Eventos, onde acontecia um festival gastronômico.

Os investigadores apuraram que o suspeito estava retornando para o estado do Rio de Janeiro e, com base nessas informações, comunicaram os policiais militares, que efetuaram a prisão preventiva.

A área incendiada, localizada em uma zona residencial, causou prejuízos ao proprietário do terreno. O fogo queimou uma área de pastagem, danificou a flora, destruiu um estábulo e colocou em risco a residência da propriedade.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional no estado de São Paulo, e o inquérito segue em andamento para a sua conclusão.

Fonte: PCMG