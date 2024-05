Polícia Civil indicia e prende suspeito de homicídio em Nepomuceno

O inquérito policial foi concluído e o indivíduo, indiciado pelo crime de homicídio e encaminhado ao sistema prisional.

Foto: PCMG

Nessa sexta-feira (10/5), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu preventivamente um homem, de 34 anos, investigado pelo homicídio de um indivíduo, de 43, ocorrido em 4 de dezembro de 2023, na zona rural de Nepomuceno, no Campo das Vertentes.

Segundo apurações da equipe da Delegacia de Polícia Civil em Nepomuceno, a vítima teria ido à caso do suspeito, alegando que o mataria, uma vez que sua companheira a havia traído com o investigado. Após discutirem nas proximidades da residência, a vítima foi embora, mas foi seguida pelo investigado que, em via pública, desferiu um disparo de arma de fogo no rosto dela, que morreu no local.

Após perícias e extensas investigações, a prisão preventiva do suspeito foi representada pela Polícia Civil, deferida pelo Poder Judiciário, e cumprida na última sexta-feira. O inquérito policial foi concluído e o indivíduo, indiciado pelo crime de homicídio e encaminhado ao sistema prisional.

Fonte: PCMG