Polícia Civil entrega nova sede de Delegacia no Sul de Minas

Sede é responsável pelo atendimento dos municípios de Andrelândia, Madre de Deus, São Vicente de Minas, Arantina e Bom Jardim de Minas

Foto: PCMG

Com estrutura que oferece um ambiente humanizado, proporcionando conforto e acolhimento à população atendida, além de garantir melhores condições de trabalho aos servidores, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou mais um importante entrega na região Sul do estado: as novas instalações da Delegacia em Andrelândia.

A inauguração da unidade – localizada na Rua Joaquim Emerenciano, 155, bairro São Dimas – foi realizada na tarde dessa segunda-feira (30/6). A sede é responsável pelo atendimento dos municípios de Andrelândia, Madre de Deus, São Vicente de Minas, Arantina e Bom Jardim de Minas, abrangendo uma população estimada de 35 mil habitantes.

“Esse momento representa um marco de transformação. O novo espaço vai permitir mais dignidade e respeito ao cidadão durante os procedimentos. Já a nossa equipe passa a contar com ambientes planejados e adequados para prestar serviços com eficiência”, assinalou o titular da Delegacia de Polícia, delegado Lucas Terrão Maddalena Pepe.

Investimento constante

O prédio no qual hoje funciona a Delegacia de Polícia Civil em Andrelândia já abrigou a unidade e o presídio local. O imóvel, pertencente ao Estado, passou por revitalização e adaptações estruturais. Os investimentos somaram mais de R$ 440 mil, viabilizados por meio de parceria com a Prefeitura Municipal.

Na solenidade, a chefe-adjunta da PCMG, delegada-geral Rita Januzzi, destacou o empenho da instituição em aprimorar cada vez mais o atendimento à população. “Essa inauguração faz parte do projeto Sedes Novas, e a estrutura moderna simboliza a confiança no trabalho da Polícia Civil no estado, garantindo diariamente a proteção do povo mineiro”, afirmou.

O chefe do 13º Departamento de Polícia Civil em Barbacena, delegado-geral Alexsander Soares Diniz, destacou ainda que “a melhoria das condições de uma delegacia de polícia figura uma iniciativa estratégica que se posiciona entre as mais relevantes para o alcance da modernização da instituição em seus diversos programas”.

Durante o evento, houve a entrega de kits de informática que fazem parte do Procedimento de Polícia Judiciária Eletrônico (PPJ-e). O projeto, desenvolvido em parceria com outras instituições, permite a instauração e tramitação de forma virtual dos procedimentos policiais, além da digitalização dos inquéritos já existentes, gerando mais celeridade, economia de recursos, segurança nos processos de tramitação e eficiência nas investigações.

Presenças

Também participaram da inauguração os delegados regionais Giovani Paulo de Figueiredo Aihara (São João del-Rei) e Saulo do Prado Rodrigues (Barbacena), o delegado Luiz Carlos Ferreira Pires; autoridades locais, civis e militares; servidores da PCMG e demais convidados.

Fonte: PCMG