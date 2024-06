Polícia Civil emite cerca de 400 identidades durante mutirão em Nepomuceno

A medida visou possibilitar o exercício da cidadania aos moradores da cidade que necessitavam do documento para diversas finalidades

Foto: PCMG

Em Nepomuceno, Sul do estado, aproximadamente 400 carteiras de identidade foram emitidas para a população durante um mutirão realizado nessa quarta-feira (12/6). A ação foi viabilizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio do Instituto de Identificação, em parceria com a Prefeitura Municipal.

A medida visou possibilitar o exercício da cidadania aos moradores da cidade que necessitavam do documento para diversas finalidades, como retirada de título de eleitor, matrícula em instituições de ensino, participação em concursos públicos, busca de emprego, identificação perante órgãos públicos, entre outras.

Fonte: PCMG