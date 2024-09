Polícia Civil deflagra operação Fruto Proibido em Pouso Alegre

As fabricantes alertam que os produtos piratas não obedecem às regras de segurança e qualidade, podendo causar danos à saúde do consumidor.

Foto: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Fruto Proibido em Pouso Alegre, no Sul do estado, na última sexta-feira (06/09). A ação contra a pirataria resultou na apreensão de cerca de 13 mil produtos em seis lojas no Centro da cidade.

A equipe da Delegacia Regional em Pouso Alegre encontrou diversos itens com sinal de irregularidade, como aparelhos e carregadores de celulares, capas de telefone, controles de vídeo game, computadores, fones de ouvido e outros acessórios. Os produtos são falsificações de marcas como Sony e Apple.

Fonte: PCMG