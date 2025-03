Polícia Ambiental de Poços de Caldas planeja ações de preservação ambiental

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A reunião entre a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Governo e a Polícia Militar do Meio Ambiente teve como principal objetivo promover alinhamentos gerais e fortalecer a colaboração na atuação conjunta em questões ambientais no nosso município.

Durante o encontro, foram discutidas as demandas cotidianas relacionadas à fiscalização, licenciamento e proteção ambiental e animal, além de estratégias para aprimorar a cooperação entre os órgãos envolvidos. A integração das ações busca otimizar os trabalhos e garantir maior efetividade nas questões voltadas à preservação ambiental.

Além disso, destacou-se a importância do fortalecimento das parcerias institucionais para a promoção da educação ambiental, com o intuito de ampliar a conscientização da população sobre a preservação dos recursos naturais e o cumprimento da legislação ambiental. Também foram abordadas iniciativas para o desenvolvimento de campanhas educativas, treinamentos e ações conjuntas, reforçando o compromisso das entidades envolvidas com a sustentabilidade e o bem-estar da comunidade.

A reunião representou um avanço significativo na construção de um trabalho colaborativo, garantindo que as demandas ambientais sejam atendidas de maneira mais eficiente e integrada, reafirmando o compromisso de todos os envolvidos com um futuro mais verde e consciente para Poços de Caldas e seus cidadãos.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas