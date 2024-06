Poços de Caldas sedia Congresso Brasileiro de Guardas Municipais em novembro

Durante o congresso em Poços de Caldas, haverá também exposição de viaturas das corporações participantes

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas recebe o X Congresso Brasileiro de Guardas Civis Municipais durante o mês de novembro, nos dias 12, 13 e 14. A cidade, que tem tradição e pioneirismo na instituição de sua Guarda Municipal, hoje com 30 anos, sedia o evento pela primeira vez. As palestras acontecem no Cenacon, o Centro Nacional Inn de Convenções.

A programação do evento terá a participação de renomados palestrantes brasileiros e estrangeiros, partilhando suas experiências bem-sucedidas e sobre como implementá-las nas atividades operacionais cotidianas, além de diversas outras atividades, como o 8º Encontro de Romu; o 2º Encontro de Abraguam; o 3º Encontro Nacional de Patrulha Maria da Penha e o 1º Campeonato de Cães de Faro e Apresentação Freestyle do Sul de Minas.

Para o secretário municipal de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, o congresso será uma grande oportunidade de visibilidade e de fortalecimento da classe dos guardas civis municipais, especialmente de Minas Gerais e do sul de Minas, no cenário brasileiro. “Questões importantes que estão sendo debatidas em nível nacional, serão replicadas durante o evento, como a transformação da guarda em Polícia Municipal, o que deve fortalecer ainda mais as corporações dentro das Forças de Segurança Nacionais”.

O evento é voltado a profissionais de segurança pública e privada, alunos de instituição de ensino, e profissionais ligados ao segmento. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site www.congresso.guardasmunicipaisbrasil.com.br

Histórico

O último congresso aconteceu em Vinhedo (SP), em janeiro deste ano, quando o nome de Poços de Caldas foi sugerido para sediar o próximo evento. O presidente do Conselho Nacional das Guardas Municipais ( CONGM), Carlos Alexandre Braga, veio a Poços conhecer a estrutura da cidade, após ter ficado impressionado com a excelente organização do Encontro de Guardas Municipais Femininas de MG, no final do ano passado, que congregou 73 participantes de 21 cidades de Minas, SP e RJ. Durante a visita, e após a aprovação e apoio manifestado pela corporação local e a Prefeitura, iniciou-se o projeto de organização, tendo em vista a grandiosidade do evento.

“Essa escolha nos deixou felizes e honrados, pois iremos receber representantes de todo o país, os quais, juntamente com os nossos, demonstrarão suas viaturas, motocicletas, canis, grupamentos de ronda ostensiva e outros. Além de importantes debates sobre temas relevantes para nossas corporações, principalmente sobre a legislação pertinente, com renomados palestrantes convidados, além do encontro de vários comandantes que se farão presentes”, ressalta o diretor da GCM local, inspetor Marcelo Gavião Bastos.

Durante o encontro nacional, haverá campeonato de cães adestrados, encontro dos grupamentos de motociclistas e exposição de viaturas, aberto à participação da população no Parque José Afonso Junqueira. “Enfim, um evento que levará o nome da nossa cidade e da nossa corporação para todo o país, motivo pelo qual nos sentimos orgulhosos”, conclui o diretor, que destaca a participação direta e o empenho do secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu, para que o congresso fosse realizado em Poços.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas