Polícia Militar Rodoviária inaugura nova sede em Poços de Caldas

Considerada a mais moderna unidade da PMRv no estado, estrutura fortalecerá combate à criminalidade e fiscalização de trânsito nas rodovias da região

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou, nesta quinta-feira (22/5), da inauguração da nova sede da 5ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), em Poços de Caldas, no Sul do estado.

Localizada no km 535 da MGC-267, na divisa com o estado de São Paulo, a estrutura será responsável pelo trabalho da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) em 175 municípios. A nova unidade fortalecerá o combate à criminalidade e a fiscalização do trânsito nas rodovias da região.

Ao inaugurar a nova instalação, o governador Romeu Zema destacou a importância da estrutura. “O Governo de Minas reformou esse posto da nossa Polícia Militar Rodoviária, que estava em uma situação de abandono há muito tempo, e que vai ajudar muito no policiamento desta, que é uma das principais entradas de veículos entre Minas e São Paulo, por onde temos um trânsito considerável, tanto de carros como de caminhões”.

Zema também conheceu o Centro Administrativo da cidade, inaugurado em novembro de 2024, em comemoração aos 152 anos de Poços de Caldas.

Tecnologia e estrutura para o patrulhamento rodoviário

A nova sede da companhia, considerada a mais moderna da PMRv no estado, funcionará em uma instalação que pertencia ao Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), substituindo a antiga, no centro da cidade. O recurso para adequação e reforma do local é oriundo de um convênio com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no valor de R$ 2,5 milhões.

O comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), coronel Frederico Otoni, endossou a importância da instalação de uma das companhias mais modernas da PMRv em uma localidade estratégica.

Polícia Militar Rodoviária em Minas

O Batalhão de Policia Militar Rodoviária é responsável pelo policiamento preventivo e repressivo nos cerca de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas.

As Patrulhas Rodoviárias, em conjunto com as Bases de Segurança Rodoviária, o Grupo Tático Rodoviário (GTR), o trabalho rotineiro de fiscalização dos policiais militares, o uso de tecnologias e o serviço de inteligência, têm sido fundamentais para as estratégias da PMMG de proteger a população e de combater a criminalidade no estado.

Essa atuação conta, ainda, com a parceria de outros órgãos, instituições, entidades privadas e, principalmente, com o apoio, diário e sistemático, dos usuários das rodovias.

Produtividade

Desde janeiro, o Batalhão de Policia Militar Rodoviária realizou cerca de 43,3 mil operações nas rodovias mineiras, o que resultou na prisão/apreensão de aproximadamente 5 mil pessoas, sendo 600 foragidos da Justiça, além da apreensão de cerca de 5 toneladas de drogas, das quais 1,5 tonelada é só de cocaína, e 300 armas de fogo, além da recuperação de 700 veículos roubados e a remoção de outros 17 mil.

O aprimoramento logístico, uso inteligente de recursos e a dedicação dos policiais militares reafirma o compromisso da Polícia Militar de Minas Gerais em garantir rodovias mais seguras e combater a criminalidade de forma ainda mais eficaz, protegendo a vida e o patrimônio de todos os mineiros.

Fonte: Agência Minas