PMMG participa da celebração de Corpus Christi em Areado

A instituição, que é patrimônio do povo de Minas, uniu-se aos moradores para colorir as ruas da cidade em um dia de fé e devoção.

Foto: PMMG

Na última semana, no dia 19 de junho, Policiais Militares lotados no 4º Pelotão, do 64º BPM, em Areado no Sul de Minas Gerais, enalteceram o nome da PMMG ao participarem ativamente da confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi, demonstrando mais uma vez a profunda conexão com a comunidade mineira em Areado. A instituição, que é patrimônio do povo de Minas, uniu-se aos moradores para colorir as ruas da cidade em um dia de fé e devoção.

A participação da PMMG nesse evento vai além do compromisso com a segurança pública, ela destaca a profunda conexão da instituição com as tradições culturais e religiosas do Estado. Ao reproduzir o brasão comemorativo dos 250 anos da PMMG nos tapetes, a iniciativa não só fortaleceu os laços com a comunidade local, mas também celebrou a identidade e os valores que unem a população aos seus representantes.

A participação da PMMG na confecção dos tapetes de Corpus Christi em Areado é um exemplo da integração da polícia com a vida cívica e cultural de Minas Gerais, mostrando que a instituição está presente não apenas na proteção, mas também na celebração das raízes e da fé do povo mineiro.

Fonte: PMMG