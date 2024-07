PM recupera TV furtada e prende suspeito em Elói Mendes

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o flagrante foi ratificado.

Foto: PMMG

Durante a madrugada dessa segunda-feira (01/07), um suspeito adentrou num estabelecimento de saúde localizado no bairro Vila Coli em Elói Mendes e furtou um aparelho de TV.

Após acionamento, às 08h, a Polícia Militar teve acesso às imagens do monitoramento, iniciando intenso rastreamento e abordou do suspeito de 31 anos, já conhecido no meio policial, às margens da Rodovia BR 491, com as mesmas roupas do momento do delito. Ele confessou o crime e levou a guarnição até sua casa, onde o aparelho foi recuperado.

Fonte: PMMG