PM prende suspeitos de tráfico e apreende drogas em Lavras

Todo o material apreendido também foi encaminhado às autoridades para as devidas providências legais.

Foto: PMMG

No último sábado (17/8), a Polícia Militar, durante Operação, prendeu de dois suspeitos de tráfico de drogas no bairro Júlio Sidney Pinto, em Lavras. A ação é parte do esforço contínuo da corporação para combater o tráfico de entorpecentes na região e garantir a segurança da população.

De acordo com a PM, a operação foi desencadeada após denúncias de que havia intensa atividade de tráfico de drogas na área. Durante uma incursão no local, os militares abordaram os suspeitos e, após revista, encontraram diversos papelotes e uma pedra de cocaína, uma quantidade significativa de pedras de crack e uma soma de dinheiro, possivelmente proveniente da venda dos entorpecentes.

Os suspeitos, com idades de 20 e 26 anos, foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Lavras. Todo o material apreendido também foi encaminhado às autoridades para as devidas providências legais.

Fonte: PMMG