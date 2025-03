PM de Campos Gerais encontra 25 kg de maconha em carro de aplicativo

Ao parar o veículo, os policiais perceberam nervosismo no motorista, que fechou rapidamente o aplicativo de GPS.

Fonte foto: PM Campos gerais

A Polícia Militar de Campos Gerais apreendeu aproximadamente 25 quilos de maconha, durante abordagem a um carro, numa rua da cidade, na noite dessa quinta-feira.

Dentro do carro, entre os bancos, foi encontrado um saco plástico com 24 pacotes grandes de maconha e outro saco com 50 munições para revólver calibre 38.

O carro tinha identificação de transporte por aplicativo, e o motorista, de 27 anos, foi levado para a delegacia de Campos Gerais.

Fonte: Redação Csul com informações Polícia militar de Campos Gerais