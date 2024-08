PM cumpre mandado de busca e apreensão e prende suspeitas em Guapé

As suspeitas foram presas e conduzidas até a delegacia de Polícia Civil, junto com o material arrecadado, para demais providências.

Foto: PMMG

Na manhã da última sexta-feira (16/08), por volta de 07h, a Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão em desfavor de uma suspeita de 26 anos, em Guapé. No local as guarnições se depararam com a suspeita junto de uma sacolinha plástica, que continha uma pedra bruta de crack e outras 13 pedras pequenas prontas para o comércio.

Durante as buscas, na casa de outra suspeita, de 24 anos, que também é alvo de diversas denúncias de tráfico de drogas, foi encontrado ainda uma balança de precisão com vestígios de drogas, além de R$ 95,00 e dois aparelhos celulares.

As suspeitas foram presas e conduzidas até a delegacia de Polícia Civil, junto com o material arrecadado, para demais providências.

Fonte: PMMG