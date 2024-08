PM atende denúncia de agressão e apreende drogas em Três Pontas

O veículo e os materiais foram apreendidos e levados à Delegacia de Polícia Civil, sendo que o rastreamento ao suspeito continua.

Foto: PMMG

Na noite da última quarta-feira, 31 de julho, às 21h50, a Polícia Militar atendeu uma denúncia de agressão em Três Pontas, no bairro Parque Vereda. A vítima de 23 anos informou que foi agredida fisicamente e ofendida verbalmente por seu companheiro, também de 23 anos.

Ela relatou que o comportamento abusivo era frequente e que não havia registrado boletim de ocorrência ou possuía medida cautelar contra ele. Além disso, ela mencionou que o suspeito vendia drogas em sua casa, mas não sabia sobre a posse de armas.

Após as agressões, o suspeito fugiu num veículo VW/Voyage bege, levando drogas. A PM encontrou o carro, mas o suspeito fugiu ao ver as guarnições policiais, pulando muros de casas. No veículo abandonado com a porta aberta e a chave na ignição, foram encontrados um aparelho celular e uma sacola contendo 31 tabletes de maconha, 12 pinos e 13 papelotes de cocaína, além de uma cápsula de arma de fogo calibre .380.

O veículo e os materiais foram apreendidos e levados à Delegacia de Polícia Civil, sendo que o rastreamento ao suspeito continua.

Fonte: PMMG