PM apreende veículo clonado em Pouso Alegre

Suspeito foi detido e encaminhado à Polícia Judiciária para prestar esclarecimentos, e o veículo apreendido.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Uma operação integrada, entre o Centro de Monitoramento da Superintendência de Defesa Civil e Social da Prefeitura de Pouso Alegre e a Polícia Militar, resultou na apreensão de um veículo clonado na noite da última terça-feira (19), na região central da cidade.

A ocorrência teve início após solicitação da Polícia Militar ao Centro de Monitoramento, que utilizou o sistema de câmeras para localizar rapidamente o veículo suspeito. Ao inserir a placa no “sistema alerta”, os operadores conseguiram acompanhar em tempo real a movimentação do carro pelas ruas da cidade.

As informações obtidas foram imediatamente repassadas ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), que acionou uma equipe do Tático Móvel para realizar a abordagem. Durante a ação policial, foi constatado que se tratava de um veículo clonado. O suspeito, condutor do veículo foi detido e encaminhado à Polícia Judiciária para prestar esclarecimentos, e o veículo apreendido.

“Essa ação integrada reforça nosso compromisso em investir na tecnologia e na parceria com as forças policiais para proteger a população de Pouso Alegre. A segurança pública é uma prioridade e vamos continuar trabalhando para garantir tranquilidade à nossa comunidade”, afirma o Prefeito Coronel Dimas.

“O uso das câmeras de monitoramento tem sido essencial para identificar rapidamente situações suspeitas e apoiar a Polícia Militar em operações estratégicas. Essa apreensão demonstra o impacto positivo dos investimentos em tecnologia na segurança pública” destaca o Superintendente de Defesa Civil e Social, Anderson Silveira.

A operação destaca a eficiência do trabalho integrado entre a Prefeitura e as forças policiais, demonstrando que o uso da tecnologia aliada à rápida atuação das equipes é fundamental para garantir a segurança pública em Pouso Alegre.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre