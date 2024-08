PM apreende suspeito menor com drogas em Três Pontas

O suspeito, alvo de várias denúncias, foi apreendido e acompanhado de sua representante legal, permaneceu à disposição da justiça, sendo que os materiais foram entregues na Delegacia de Polícia Civil.

Foto: PMMG

Na tarde dessa segunda-feira (12/08), às 17h10, a Polícia Militar durante operação policial em Três Pontas pela Rua Rolando Girardelli, bairro Alcides Mesquita, abordou um suspeito que havia acabado de comprar maconha de outro suspeito, menor, já conhecido no meio policial.

A guarnição policial fez contato na casa do suspeito, de 17 anos, onde a proprietária autorizou a entrada para verificação nos pertences dele e após buscas, na presença do denunciado e de sua mãe, foram localizados numa sacola plástica, 47 pinos de cocaína e uma porção de maconha. Ele confirmou que a droga é sua e que as vende em casa e numa praça próxima, por R$20,00 cada pino e a bucha de maconha por R$10,00.

O suspeito, alvo de várias denúncias, foi apreendido e acompanhado de sua representante legal, permaneceu à disposição da justiça, sendo que os materiais foram entregues na Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: PMMG