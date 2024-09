PM apreende motocicleta furtada após perseguição em Elói Mendes

A motocicleta foi recuperada e encaminhada para os procedimentos legais.

Foto: PMMG

Na tarde deste domingo (15/9), por volta das 13h07, a Polícia Militar de Elói Mendes foi acionada após receber a informação de que dois suspeitos armados supostamente teriam roubado uma motocicleta Honda XRE, de cor vermelha, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Os suspeitos fugiram em direção desconhecida.

A guarnição policial deslocou-se até o local do crime e fez contato com a vítima, um homem de 23 anos. Enquanto recolhiam informações sobre os suspeitos, os policiais receberam uma nova chamada via 190 informando que os suspeitos foram avistados nas proximidades do posto “Aquenta Sol”. Em resposta, os militares iniciaram uma perseguição e, com o apoio de equipes das cidades de Paraguaçu e Alfenas, foi montado um cerco e bloqueio.

Os militares de Elói Mendes seguiram em direção a Alfenas, onde localizaram um dos suspeitos, que estava na motocicleta roubada. Ao ser dada a ordem de parada, o suspeito abandonou o veículo e fugiu a pé em direção a uma área de mata. Apesar das buscas realizadas pelos policiais, o suspeito não foi localizado. A motocicleta foi recuperada e encaminhada para os procedimentos legais.

Fonte: PMMG