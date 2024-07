PM apreende menor e grande quantidade de drogas em Elói Mendes

A suspeita foi apreendida e apresentada na delegacia de plantão junto com os materiais arrecadados, para as demais providências.

Na noite da última terça-feira (23/07), às 20h, em Elói Mendes, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima via 190, informando que a menor suspeita, de 17 anos, estaria com grande quantidade de drogas em sua casa. No local, os moradores foram cientificados sobre a denúncia e autorizaram a entrada da guarnição policial.

Após buscas no quarto da menor, localizaram os seguintes materiais: 432 papelotes, 110 pinos e um saquinho de cocaína; três tabletes grandes e meio tablete, dois cigarros e uma bucha de maconha; uma pedra grande de crack, 2.000 pinos vazios para o acondicionamento de drogas, uma balança de precisão, oito aparelhos celulares sem procedência, um notebook, R$ 1.363,55, 200 saquinhos plásticos vazios usados para embalar drogas, diversos documentos pessoais pertencentes a suspeita preso em data anterior, quando a adolescente também fora conduzida por envolvimento com venda de drogas.

A suspeita foi apreendida e apresentada na delegacia de plantão junto com os materiais arrecadados, para as demais providências.

